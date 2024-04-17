СБУ и ГУР ударили по авиабазе РФ в Джанкое модернизированным оружием 4 17.04.2024, 10:40

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Ликвидированы три батареи ПВО, вертолеты и не только.

Удары по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму были совместной операцией Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. После атаки последовало две волны детонации, точные последствия поражений модернизированным оружием уточняются.

Предварительно известно, что на аэродроме уничтожены три батареи ПВО, несколько вертолетов, склад БК и другие «жирные» цели. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

По данным источников, удар по аэродрому в Джанкое был нанесен модернизированным советским оружием. Это стало неожиданностью для российских оккупантов, поэтому последствия и масштабы поражений, по предварительным данным, стали значительными.

Источники отмечают, что с высокой вероятностью в результате удара были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион».

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты начали писать, что «в поле горит трава».

Как известно, на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка- 52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.