Сотрудника секретного подразделения МВД РФ поймали на рекордной взятке в истории 17.04.2024, 11:23

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Следственный комитет России заочно обвинил сотрудника бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) управления «К» МВД Георгия Сатюкова в получении самой крупной в истории полицейского ведомства взятки почти в 5 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

До этого рекордсменом по этому показателю считался экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого осудили на 16 лет за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. (при этом в его квартире были найдены и конфискованы активы на 9 млрд руб.).

Суд по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал Сатюкова и его бывшего коллегу Дмитрия Соколова. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничество в этом (ст. 291.1 УК) соответственно. Оба объявлены в федеральный и международный розыск. Предположительно, подозреваемые скрываются в Дубае.

Согласно материалам дела, Сатюков и Соколов под угрозой преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи Wex (бывшая BTC-e), зарегистрированной в Сингапуре.

По версии следователей, полицейские из БСТМ с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5 биткоина (ВТС) и 10 016 эфирумов (ЕТС), эквивалентной сумме около 4,9 млрд руб.

Биткоины и эфириумы через Соколова перечислялись на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова, полагает следствие.

Создателя криптобиржи ВТС-е Александра Винника в 2017 году арестовали в Греции и судят в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы. Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. В мае 2022 году в Хорватии арестовали экс-директора ВТС-е Дмитрия Васильева. В 2023-м стало известно, что системного администратора биржи Иванова начали судить в Новосибирске.

При этом Минюст США предъявил Иванову и программисту из Красноярска Александру Вернеру, который занимался технической стороной биржи, обвинения в сговоре с целью отмывания около 647 тыс. биткоинов, а также в организации работы криптобиржи, которая помогала легализовать доходы преступникам.

Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым замгенпрокурора России Анатолием Разинкиным, пишет «Коммерсант». Он признал вину в растрате криптовалюты биржи (ч. 4 ст. 160 УК) на общую сумму около 3,17 млрд руб.

В суде Иванов утверждал, что не собирался присваивать средства, а лишь пытался их спрятать от силовиков. По словам подсудимого, только полицейским из БСТМ он переводил до $5 млн в месяц. Мещанский районный суд Москвы приговорил Иванова к трем с половиной годам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на один год.

Адвокат Иванова Игорь Штанг заявил, что ущерб бирже его клиент возместил, но представитель Wex подал в Савеловский райсуд Москвы иск, в котором увеличил свои требования. По данным «Коммерсанта», речь идет о порядка 16 млрд руб.