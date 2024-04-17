Скандал в России: однокурсницу Путина назначили главой Верховного суда 1 17.04.2024, 11:52

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Весь процесс занял лишь неделю.

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда РФ. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты: все 167 сенаторов, принимавших участие в голосовании, высказались за кандидатуру Подносовой.

В заключение профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству говорится, что кандидатура Ирины Подносовой соответствует требованиям, предъявляемым конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда России, сообщает ТАСС.

Подносова стала вторым в новейшей истории РФ главой Верховного суда. С 1991 года его возглавлял Вячеслав Лебедев, ушедший из жизни 23 февраля этого года. После смерти Ледебева временно исполняющим обязанности председателя инстанции стал Петр Серков.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Ирину Подносову, занимавшую на тот момент должность заместителя председателя Верховного суда, на пост руководителя ВС. За ее кандидатуру проголосовали все участники ВККС. При этом Подносова была единственным претендентом, подавшим документы на эту должность.

Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий 4 апреля также одобрила кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда.

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году закончила юрфак Ленинградского государственного университета. В это же время юридический факультет ЛГУ закончил президент России Владимир Путин.

Свою профессиональную карьеру юриста Подносова начала в Леноблисполкоме, позже переехала в Саратовскую область, где также работала юристом. В Ленобласть она вернулась в 1990 году, 13 лет спустя заняла должность председателя Лужского городского суда. В 2013 году Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017-м — возглавила его. В 2018 году Подносову назначили председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Еще два года спустя она стала заместителем председателя — председателя судебной коллегии по экономическим спорам в Верховном суде.

Как ранее отмечала «Адвокатская газета», Подносову назначили очень быстро — весь процесс занял лишь неделю, что для судебной системы нехарактерно. «Коммерсантъ», в свою очередь, писал, что Подносова считается влиятельным лицом в судебной системе, несмотря на то, что ранее она не имела отношения к арбитражной системе. По словам осведомленного источника издания, это связано с тем, что «все знают, кто за ней стоит».

«Назначение Подносовой в качестве главы Верховного суда России — далеко не лучшее кадровое решение. Судейское сообщество само по себе закрытая каста, где кадровый трамплин — признание и авторитет. Иными словами, кандидат в члены Верховного суда, а тем более председателя- это тяжеловесы.

Подносова — «судья флюгер», «судья вакансия». Всем известно, что ее главный ресурс — личный контакт с Путиным; сокурсники. Остальное — скорее минус. Подносова — слабая судья, достаточно конфликтная, себялюбимая. Плохо знает судейский корпус, плохо понимает векторы развития правовой системы, отсутствие стратегического видения. Личные пристрастия, учет запросов высоких инстанций и при этом «все устраивает в действующей системе», — пишут российские СМИ.

Председатель Верховного суда назначается на шестилетний срок Советом Федерации по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения ВККС.