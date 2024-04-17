Россиянам пригрозили уголовным делом за спасение своих домов от наводнения 1 17.04.2024, 13:16

«Этим должны заниматься профессионалы».

Самостоятельную защиту жителями своих домов в Оренбургской области РФ от наводнения не оценили местные власти и Госдума. Гражданам, которые из-за бездействия местных чиновников самостоятельно построили почти двухкилометровую дамбу, грозят статьей за самоуправство.

Уголовная ответственность может наступить по части 1 статьи 250 УК РФ, если незаконные действия повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. За это могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, пишет («Парламентская газета»).

Инициатива жителей ЖК «Перовский» в селе Ивановка обошлась им в 3 млн рублей. Они на протяжении пяти дней беспрерывно работали, спроектировав и построив дамбу, которая помогла спасти их дома.

В соответствии с законом о безопасности гидротехнических сооружений дамбы относятся к компетенции региональных властей, пояснил председатель Комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По его словам, дамба была возведена без официального разрешения и соответствующих профессиональных оценок. «Фактически это такой же сложный процесс, как и строительство домов, больниц, стадионов. Этим должны заниматься профессионалы», — отметил депутат.