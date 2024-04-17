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Самолет «Белавиа» совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме

  • 17.04.2024, 13:21
Самолет «Белавиа» совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме
Архивное фото Charter97.org

Из-за непогоды в Дубае.

Из-за непогоды в Дубае борт «Белавиа» приземлился на запасном аэродроме и ожидает от аэропорта назначения разрешения на прилет и посадку.

«Сегодня из-за последствий ливней в Объединенных Арабских Эмиратах рейс B2717 Минск — Дубай совершил вынужденную посадку в эмирате Фуджейра. Борт авиакомпании вылетел из Национального аэропорта Минск согласно расписанию. Однако после длительного нахождения в зоне ожидания Международного аэропорта Дубай самолет был направлен службами управления воздушным движением на запасной аэродром», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

На данный момент воздушное судно находится в эмирате Фуджейра — это примерно в 100 км от пункта назначения. Самолет ожидает разрешения от аэропорта Дубая на прилет и посадку.

«Исходя из ситуации, время вылета обратного рейса B2718 Дубай — Минск также откладывается. Представитель авиакомпании «Белавиа» в ОАЭ находится на связи с экипажем борта в Фуджейре, а также с пассажирами, ожидающими вылета в Минск», — подытожили в компании.

Напомним, в Дубае (ОАЭ) 16 апреля началось сильнейшее наводнение из-за обильных дождей.

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