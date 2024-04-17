СМИ: На аэродроме Джанкой ликвидировано и ранено более 100 военных РФ 17.04.2024, 13:27

Российское Минобороны молчит.

Во время прилета неустановленных ракет по аэродрому в Джанкое могли пострадать более 100 военных ВС РФ. При этом Минобороны РФ молчит об инциденте, признав только атаки БПЛА, которые добрались до Татарстана и Мордовии.

О деталях инцидентов воздушными средствами поражения говорится в сообщениях российского ведомства в Telegram-канале.

Российские чиновники восьмой час подряд молчат о пожаре и взрывах на военном объекте ВС РФ к югу от Джанкоя на оккупированном Крымском полуострове. В частности, Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки беспилотников, которая состоялась около 8 ч. в Республике Мордовия (в 700 км от Украины) и около 11:20 в Республике Татарстан (в 1200 км).

Между тем так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев около 12 ч. предупредил о военных учениях рядом в Севастопольской бухте. Событие под Джанкоем игнорирует также и глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

Мониторинговый канал («Крымский ветер» https://t.me/Crimeanwind/57802) рассказал о возможном количестве жертв на объекте ВС РФ. Согласно данным, полученным от собственных анонимных источников среди местного населения, пострадало около сотни россиян: 30 — могли погибнуть, 80 — получили ранения.

В то же время над местностью заметили около шести российских вертолетов. Согласно данным мониторингового канала, россияне пытаются спасти вертолеты и самолеты, перебрасывая их на аэродром «Кировское» (на востоке Крымского полуострова, координаты взлетной полосы 45.16709, 35.18255, расстояние до подконтрольной Украине территории — 250 км).

Подтверждения информации о пострадавших на аэродроме в Джанкое пока нет. В пророссийских местных пабликах указывают, что на севере полуострова произошли «хлопки», а почему начался пожар — неизвестно.

Напомним, что в ночь на 17 апреля, около 3-4 ч., было громко в направлении военного аэродрома, расположенного к югу от Джанкоя. На видео с места событий можно увидеть пожар и возможную детонацию снарядов. Слышно, как что-то взрывается, как гудит сигнализация автомобилей, однако не слышно, чтобы работали сирены воздушной тревоги.

Позже на онлайн-карте пожаров FIRMS NASA отыскалось шесть точек, где горел огонь на Джанкойском аэродроме. Если совместить эти точки с отметками на Google maps, то видно, что инцидент произошел возле места дислокации вертолетов и у зданий, похожих на склады.

Эксперты портала Defense Express сообщили, что во что именно могли ударить неустановленные ракеты. Указывают, что их вероятная цель — самолеты, вертолеты или установки ПВО С-300/С-400, которыми россияне пытаются защитить военные объекты в Крыму.

Тем временем в таблоиде The Sun написали, какие именно ракеты могли прилететь в Джанкой: предполагают, что это ATACMS, которым попали по складу боеприпасов.