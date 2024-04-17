Россия начала вывод войск после провала миссии в Нагорном Карабахе9
- 17.04.2024, 13:56
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Об этом заявил Песков.
Россия начала вывод войск после провала миссии в Нагорном Карабахе. О выводе российских военных из Нагорного Карабаха заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее уход заметили в азербайджанских СМИ. Российские военные должны были оставаться в регионе до 2025 года.
19 сентября 2023 года в ходе однодневной военной операции Азербайджан взял контроль над Нагорным Карабахом.
В результате около ста тысяч армян Карабаха были вынуждены покинуть свои дома.