Россия начала вывод войск после провала миссии в Нагорном Карабахе 9 17.04.2024, 13:56

3,242

Об этом заявил Песков.

Россия начала вывод войск после провала миссии в Нагорном Карабахе. О выводе российских военных из Нагорного Карабаха заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее уход заметили в азербайджанских СМИ. Российские военные должны были оставаться в регионе до 2025 года.

19 сентября 2023 года в ходе однодневной военной операции Азербайджан взял контроль над Нагорным Карабахом.

В результате около ста тысяч армян Карабаха были вынуждены покинуть свои дома.