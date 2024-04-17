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В Минске Нину Багинскую оштрафовали на $611

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  • 17.04.2024, 14:00
  • 2,842
В Минске Нину Багинскую оштрафовали на $611
Нина Багинская

За бело-красно-белый значок.

Суд Советского района Минска оштрафовал известную общественную активистку Нину Багинскую на 50 базовых величин (2000 рублей). Как стало известно «Белсату», поводом для обвинения стал значок с изображением национального флага, который был на ее одежде.

Сообщается, что маленький значок на воротничке Багинской милиционеры квалифицировали как «несанкционированный пикет». Судья Александр Супиченко согласился с ними. В своем постановлении он написал, что «значок белого цвета с изображением белого и красного цвета» подлежит уничтожению, и выписал активистке штраф.

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