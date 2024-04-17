Жители затопленного Орска начали пить воду из луж 5 17.04.2024, 14:38

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Из-за отсутствия водоснабжения почти две недели.

Жители российского Орска начали набирать воду из луж, соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «7x7 — Горизонтальная Россия».

Водоснабжение в городе отсутствует 12-й день, из-за чего люди вынуждены идти на подобные меры. Также горожане во время дождя вывешивают из окон ведра. Добытая таким образом вода используется как правило для бытовых и технических нужд.

После наводнения в городе часть скважин, из которых брали воду, остается подтопленой, пишут «Новые Известия». «Вода сейчас в Орске на вес золота. Питьевую воду развозят волонтеры, за ней выстраиваются огромные очереди. Из крана вода течет с перебоями и грязная. Сын, видимо, по забывчивости почистил зубы этой водой, итог — 40 температура и рвота 3 дня, было отравление», — рассказала изданию местная жительница Анна.

По словам мэра Василия Козупицы, скважины запустят в работу, когда отступит паводок, поскольку в случае попадания паводковых вод в скважины произойдет заражение питьевой воды.

Наводнение в Орске началось 5 апреля после прорыва дамбы, защищавшей город от реки Урал. 8 апреля жители Орска вышли на митинг к зданию администрации с требованиями увеличить компенсации за потерю имущества. Они также выразили недовольство действиями местных властей во время паводка и призвали Василия Козупицу уйти в отставку.

«Известия» узнали, что власти Орска выделяли на обслуживание дамбы существенно меньше средств, чем на городские цветники и площадь возле городской администрации.

Дамба была построена в 2014 году за почти 1 млрд рублей, выделенных из бюджета. Как заявил после произошедшего глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, сооружение представляло собой земляной вал и не могло стоить потраченных денег.

15 апреля Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил, что за месяц до наводнения сын градоначальника Николай Козупица приобрел в Дубае квартиру площадью более 90 м² в элитном комплексе Binghatti Nova с бассейном и тренажерным залом. Недвижимость обошлась ему в 33 млн рублей. В расследовании также говорилось, что Козупица-младший покинул Россию сразу после объявления мобилизации осенью 2022 года, первое время он проживал в Саудовской Аравии.

Отвечая на расследование соратников Алексея Навального, Василий Козупица заявил, что его сын был приглашен на работу в Саудовскую Аравию и рассказал о тяжелых условиях жизни там, отметив, что его ребенок «всего добился сам».

Комментируя инооформацию о квартире Козупицы-мледшего в Дубае, в «Единой России», членом которой является Василий Козупица, заявили, что не намерены применять какие-либо санкции против мэра Орска, поскольку он «не совершил ничего дискредитирующего» и к нему «вопросов нет».