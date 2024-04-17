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Атака на Джанкой: появились кадры уничтоженного российского ЗРК С-400 «Триумф»

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  • 17.04.2024, 15:08
  • 8,178
Атака на Джанкой: появились кадры уничтоженного российского ЗРК С-400 «Триумф»

Удар мог быть нанесен ATACMS.

После взрывов в Джанке (временно оккупированный Крым) в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ.

Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что (по состоянию на 14:30 среды, 17 апреля) ему было известно о подбитых С-400 и, вероятно, С-300 оккупационной армии Российской Федерации. В соцсетях начал распространяться снимок уничтоженного ЗРК С-400 "Триумф".

По данным автора анонимного Telegram-канала, по военному объекту россиян в оккупированном Джанкое ударили две тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS.

Первый прилет пришелся по позициям зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Уничтожено три пусковые установки и радиолокационную станцию.

Второй – по пункту приема и ремонта военной техники 77-й зенитной ракетной бригады (в/ч 33742, место базирования – Краснодарский край страны-агрессора). В момент удара в пункте на обслуживании находились две пусковые установки С-300 (неустановленной модификации). Также вследствие удара на пункте произошла вторичная детонация боеприпасов.

Утром 17 апреля автору «Досье шпиона» поступили данные о минимум 15 раненых и 22 без вести пропавших оккупантах. Информация уточняется.

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