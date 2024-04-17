Ученые: Планеты, на которых обитают инопланетяне, имеют особый цвет 17.04.2024, 16:27

Что удалось выяснить.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, планеты, похожие на Землю, где существует внеземная бактериальная жизнь, имеют фиолетовый, а не зеленый оттенок, который обычно мы ассоциируем с жизнью, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

На сегодняшний день астрономы подтвердили существование более 5500 экзопланет, в том числе более 30 планет, потенциально похожих на Землю. Будущие телескопы будут анализировать состав этих планет, чтобы получить ответ на главный вопрос: существует ли жизнь за пределами Земли?

Авторы нового исследования считают, что они сделали большой шаг вперед в поисках инопланетян. Они утверждают, что планеты, на которых обитает внеземная бактериальная жизнь могут иметь характерный фиолетовый оттенок.

По словам ученых, на Земле также живут фиолетовые бактерии, которые процветают при инфракрасном свете и используют более простые системы фотосинтеза, использующие формы хлорофилла, которые поглощают инфракрасное излучение и не выделяют кислород.

В то же время жизнь на Земле обычно ассоциируется с зеленым цветом, где условия благоприятствовали эволюции организмов, которые осуществляют фотосинтез, производящий кислород, с использованием зеленого пигмента хлорофилла. Но жизнь на других планетах может выглядеть совсем иначе.

Ученые каталогизировали цвета и химические признаки самых разных организмов и минералов. Их анализ показал, что фиолетовые бактерии могут использовать невидимое инфракрасное излучение для фотосинтеза. Поэтому фиолетовый цвет может сигнализировать о том, что другие планеты являются обитаемыми.

По словам ученых, еще до появления на нашей планете растительного фотосинтеза фиолетовые бактерии были очень распространены на ранней Земле.

Такие бактерии могут хорошо процветать на планетах, которые вращаются вокруг более холодных, чем Солнце, звезд красных карликов. Этот тип звезд является самым распространенным в нашей галактике. Ученые считают, что красные карлики создают самые благоприятные условия для фотосинтеза фиолетовых бактерий.

Авторы исследования говорят, что обитаемые планеты будут иметь характерный световой отпечаток, который можно обнаружить с помощью как наземных, так и космических телескопов.

Исследователи считают, что фиолетовые бактерии могут процветать на поверхности планет, похожих на Землю, которые покрыты льдом, или снегом, или жидкой водой.

Новое исследование появилось вскоре после того, как ученые предположили, что инопланетная жизнь может скрываться гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.