Почему в Москве нервничают перед Форумом мира в Швейцарии 2 Виталий Портников

17.04.2024, 16:34

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Виталий Портников

Россия боится дипломатического поражения.

В эфире программы Радио Свобода «Дороги к свободе» мы с участниками дискуссии — дипломатом Владимиром Ельченко и политологом Владимиром Фесенко — пришли к выводу о том, что сама формула «формула мира» в Швейцарии напоминает идею «Крымской платформы», первый саммит которой прошел в Киеве в 30-ю годовщину независимости Украины, за несколько месяцев до «большой» войны России и Украины.

Тогда к «Крымской платформе» относились прежде всего, как к встрече политиков и дипломатов, которая должна была продемонстрировать поддержку международного права и территориальной целостности Украины. Участники саммита говорили прежде всего о политических шагах, связанных с необходимостью восстановления этой территориальной целостности. По большому счету, интересам России это никак не угрожало. Тем не менее, проведение саммита «Крымской платформы» вызвало очевидную нервозность в Москве. О враждебном характере встречи, о посягательствах на территориальную целостность России говорили и в Кремле, и в российском МИД, и в пропагандистских программах на телеканалах. А почему?

Российское руководство, похоже, уверено, что вопросы, которые касаются российских интересов, просто не могут обсуждаться без официальных представителей России. Даже тогда, когда речь идет об оккупации и аннексии, с Россией необходимо говорить. Немыслима международная конференция, на которой о Крыме или российско-украинских отношениях говорят без российских представителей. Поэтому проведение саммита «Крымской платформы» — пусть даже в качестве дипломатического мероприятия — оказалось для Москвы самым настоящим вызовом.

«Эти мероприятия типа „Крымской платформы“, конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственное, идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли» — говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Казалось бы, если это просто спектакль, зачем вы реагируете, комментируете, нервируете? А потому, что не можете не замечать своего дипломатического поражения. Потому-то российские представители перед каждым саммитом «Крымской платформы» пытались помешать его проведению, требовали от политиков целого ряда стран воздержаться от участия, угрожали квалификацией этого участия как констатацией непризнания той или иной страной российских границ и ухудшением отношений…

Примерно то же самое происходит перед швейцарским Форумом мира. Без России это тоже будет «Крымская платформа» — только большая. Все прекрасно понимают, что без Москвы войну завершить нельзя. Что на форуме можно лишь обозначить поддержку Украины и констатировать уважение к международному праву и необходимость восстановления территориальной целостности страны — то есть это практически те же тезисы, что и на встречах «Крымской платформы».

Но в Москве опять почему-то нервничают. И не просто нервничают, а пытаются заручиться поддержкой еще до саммита. Министр иностранных дел России Сергей Лавров слетал в Пекин — и после этого китайские политики и дипломаты стали говорить о необходимости проведения «альтернативной конференции» с участием России и Украины, о том, что Пекин может предложить площадку для такой встречи, о том, что не нужно больше «подливать масло в огонь». И эти тезисы, разумеется, с пониманием воспринимаются в Москве. Не случайно Сергей Лавров перед своим визитом в КНР в очередной раз похвалил так называемый «китайский мирный план».

А почему? А потому, что и в этот раз Россия, уверен, боится дипломатического поражения и понимает, что сама дискуссия о войне без ее представителей превращает ее в страну на задворках большой политики. И никакое издевательство над Украиной и украинцами, никакая оккупация Крыма и других украинских земель это пребывание на задворках, похоже, не компенсирует.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»