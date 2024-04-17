Рекордное за 14 лет число россиян осудили за шпионаж и госизмену 17.04.2024, 19:29

При этом рекорд был установлен по всем трем статьям Уголовного кодекса.

В 2023 году суды в России установили рекорд по количеству обвинительных приговоров по статьям о государственной измене (ст. 275 УК, максимальное наказание — пожизненный срок), шпионаже (ст. 276 УК, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы) и разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК, максимальное наказание — 4 года лишения свободы) с 2010 года, пишет «Верстка», ссылаясь на данные судебного департамента. При этом рекорд был установлен по всем трем статьям Уголовного кодекса.

Так, по статье о госизмене в России в прошлом году осудили 39 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году — 16. Таким образом, за год количество осужденных по данной статье возросло почти в 2,5 раза.

За шпионаж в 2023 году осудили девять человек. До этого рекордным считался 2018 году, когда по этой статье осудили четырех человек. За разглашение гостайны в прошлом году были осуждены 73 человека, что на четыре больше, чем в 2022-м, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

В конце февраля 2023 года Владимир Путин обратился к сотрудникам ФСБ с требованием разобраться с «мразью», которая «пытается расколоть общество», и активнее искать иностранных шпионов. В апреле прошлого года президент РФ подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы. В августе 2023 года Путин поблагодарил членов Совета Федерации и Государственной думы за работу в первой половине прошлого года, по итогам которой российские законодатели приняли почти 500 законов, десятки из которых — репрессивные.

В сентябре 2023 года сотрудники ФСБ задержали россиянина, пытавшегося выехать в Украину. По версии спецслужбы, мужчина якобы пытался присоединиться к участию в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по ст. 275 («Госизмена»).

В июле 2023 года ФСБ за один только день задержала четверых россиян. В Орловской области был задержан местный правозащитник, который якобы переводил деньги в Украину. Еще двоих россиян арестовали в пограничной с Украиной Курской области. В ФСБ их назвали «преступной группой», которая подозревается в передаче сведений об объектах Минобороны Вооруженным силам Украины. Во Владимирской области был арестован житель города Вязники, по подозрению в намерении вступить в «Легион „Свобода России“». Против всех задержанных возбудили дело по статье о госизмене.

В сентябре 2022 года сотрудники ФСБ во Владивостоке задержали японского консула Мотоки Тацунори. По информации спецслужб, он получал секретные сведения, связанные с влиянием санкций на экономику Приморья. Тацунори был объявлен персоной нон-грата, после чего ему сообщили о необходимости покинуть Россию в течение 48 часов.

В марте прошлого года в Екатеринбурге был задержан журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович. Гражданина США обвинили в шпионаже, против него возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, журналист «по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну».

В июле 2022 года Советский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО ученого-физика, доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. У Колкера была последняя стадия рака, он не мог питаться самостоятельно. Физика обвиняли в том, что он якобы предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну.