Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах 18.04.2024, 2:01

В Тбилиси третий день подряд проходят протесты.

Участники митинга грузинской оппозиции в центре Тбилиси выдвинули 17 апреля правительству ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иноагентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 по Минску) срок ультиматума истек, передает FormulaNews.

Часть собравшихся после этого начала идти в сторону здания правительства. Организаторы митинга потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и призвали демонстрантов к мирному шествию с соблюдением закона. На улицах собрались десятки тысяч человек.

Протестующих поддержала президент Саломе Зурабишвили. «Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала она в X.