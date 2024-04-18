WSJ: Историческое голосование по помощи Украине решит судьбу Джонсона 1 18.04.2024, 9:57

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Палата представителей США рассмотрит законопроекты 20 апреля.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США будет голосовать за законопроекты об иностранной помощи, включая финансирование для Украины.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Джонсон заявил, что голосование состоится в субботу вечером. В Украине это будет ночь на воскресенье, 21 апреля.

«Базовый текст будет иметь некоторые из наших нововведений относительно ответственного финансирования. Мы много говорили о концепции кредита для Украины. Конечно же этот фрагмент не выйдет за пределы. Общая концепция остается неизменной, куда будет направлено финансирование. И вы увидите, как Палата это рассмотрит», – заявил Джонсон, трансляция его выступления велась в телемарафоне.

16 апреля Джонсон заявил, что разобьет законопроект о помощи союзникам на четыре отдельные части. Предложение спикера Палаты представителей фактически отражает законопроект на $95 млрд помощи, проголосованный Сенатом, но разбивает ее на четыре части.

Чтобы уже 20 апреля законопроекты прошли голосование, Джонсону необходимы будут голоса как демократов, так и республиканцев, пишет The Wall Street Journal.

Однако в законопроекте о границе нет и слова по иммиграционной политике. И если в начале в отставку Джонсона хотели отправить демократы, то теперь на этом настаивают сами республиканцы.

Марджори Тейлор Грин и Томас Масси призвали Джонсона покинуть свой пост, однако тот заявил, что не будет этого делать.

Джонсон начал вести себя активнее после того, как Иран нанес массированный удар по Израилю. Также сложная ситуация и в Украине, где украинские защитники ощущают нехватку боеприпасов.

С каждым новым днем становится все меньше ракет для систем ПВО, и Киев вынужден расставлять приоритеты: кого или что защищать.

Соцопросы в США показали следующее: сторонники Республиканской партии считают, что Вашингтон уже сделал очень много для Украины, но при этом не решает вопрос о защите своих границ.

Однако в самой Республиканской партии много политиков считает, что помощь Украине необходима, так как РФ может продвинуться далеко вглубь, поэтому субботнее голосование и определит дальнейшую судьбу спикера Джонсона.