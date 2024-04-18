В Дагестане задержали одноклассника Кадырова 18.04.2024, 10:37

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За ним приехал чеченский спецназ.

Не менее шести человек участвовали в задержании пьяного водителя в Дагестане, которым, по данным СМИ, оказался глава МЧС Чечни Алихан Цакаев — одноклассник главы республики Рамзана Кадырова, пишет ВВС.

Инцидент, о котором накануне сообщали дагестанские телеграм-каналы, произошел еще 14 апреля. По данным СМИ, генерал-майор Цакаев передвигался по Дагестану на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Они пытались остановить его на КПП «Герзель» в Новолакском районе.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля телеграм-каналом Baza, не менее шести силовиков выволокли мужчину из внедорожника и положили лицом на асфальт, в то время как он оказывал сопротивление.

«После инцидента на место прибыли чеченские гаишники и спецназ, Цакаева увезли, а за его машиной также прибыли силовики», — пишет «Кавказский узел».

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев, которого цитирует издание News.ru, заявил: «По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую».

Власти Чечни и Дагестана официальных заявлений на этот счет не делали.

47-летний генерал ранее служил в полиции. В 2020 году Цакаев перешел на работу в МЧС Чечни на пост заместителя начальника, в марте 2022 года возглавил министерство. «Кавказский узел» ранее писал, что Цакаев — не только односельчанин Кадырова, но и учился с ним в одном классе в школе.