The Hill: Джонсон изменил мнение о поддержке Украины 2 18.04.2024, 11:38

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И рассчитывает на помощь демократов в голосовании в Конгрессе США.

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон отмечает, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным.

Об этом сообщает The Hill. Джонсон в ближайшие дни будет серьезно рассчитывать на помощь демократов для утверждения ряда законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю и другим демократическим союзникам за рубежом. Эта стратегия учитывает нюансы управления в разделенном Вашингтоне, но увеличивает риск отставки Джонсона с должности из-за недовольных консерваторов из Республиканской партии.

Ранее Джонсон отклонил законопроект о зарубежной помощи, одобренный в Сенате. Как известно, эту инициативу поддерживали демократы. В частности, спикер стремился смягчить позицию жестких критиков в рядах республиканцев и выбрать более консервативный подход в отношении спорной иностранной помощи. Одновременно он продвигает законопроект о безопасности границ, который также призван привлечь консерваторов для голосования.

СМИ акцентирует, что многовекторная стратегия Джонсона по продвижению почти 100 млрд долларов на иностранную помощь лишь привела к обострению в рядах беспокойного правого крыла республиканцев и вызвала угрозу его отставки.

Несколько республиканцев заявили, что не будут поддерживать инициативы Джонсона. В частности, трое наиболее жестких республиканцев в Комитете по процедурным вопросам будут сопротивляться вынесению законопроектов на голосование, пишет The Hill.

Негативная реакция на действия Джонсона по зарубежной помощи означает, что успех в принятии законопроектов зависит от голосов демократов - не только относительно финальных версий законопроектов, когда их вынесут на голосование, но и относительно процедурных решений, которые позволят их поставить на голосование.

Несмотря на острую критику, Джонсон на прошлой неделе получил поддержку от бывшего президента Дональда Трампа, который сказал, что спикер «работает очень хорошо», напоминает издание.

В то же время Джонсон отверг угрозы о его отставке от некоторых республиканцев, и сказал, что просто работает для защиты демократических союзников за рубежом.

«Если бы я работал из-за страха в связи с ходатайством об устранении (с должности), я бы никогда не смог выполнять свою работу. Я могу принять эгоистичное решение и сделать что-то отличное, но я делаю то, что считаю правильным. Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным», - подчеркнул он.