Киркоров зашел не в то окно 18.04.2024, 13:08

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Российский певец проиграл в суде Литве.

Российский певец Филипп Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), решение (Kirkorov v. Lithuania no. 12174/22) опубликовано сегодня, обратил внимание «Можем объяснить».

Хотя поп-исполнитель имеет гражданство Болгарии (страны ЕС), он так и не добился права на въезд в Литву.

В 2021 году литовские власти посчитали Киркорова угрозой национальной безопасности и закрыли ему въезд в страну на 5 лет. Киркоров подал жалобу в ЕСПЧ.

Киркоров утверждал, что Литва нарушила его право на свободу выражения мнения, а запрет на въезд был использован как инструмент политической цензуры. Он также пожаловался на потерю доходов из-за невозможности проводить концерты в Литве и требовал возместить стоимость билетов на отмененные концерты.

Суд счел жалобу «неприемлемой». «Власти Литвы установили, в частности, что Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал агрессивную политику РФ», — говорится в решении суд.

ЕСПЧ отказался принимать жалобу Киркорова из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.

На этом неприятности Киркорова, возникшие и в России из-за его участия скандальной «голой вечеринке», не заканчиваются. В конце марта налоговая служба заблокировала счета магазина одежды и центра «Филипп Киркоров корпорейшн». На самого певца заведено административное дело по неуплате штрафа. Киркоров объяснял, что «зашел не в ту дверь», извинялся и выступал в прифронтовой зоне, после чего его вернули на российское ТВ.