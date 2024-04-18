Киркоров захотел подать в ЕСПЧ на Литву 5 18.04.2024, 17:39

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Филипп Киркоров

Вильнюс запретил ему въезд в страну.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не принял жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова на Литву, которая запретила ему въезд, пишет delfi.

«Большинство решило отклонить жалобу», – сказано в решении ЕСПЧ.

ЕСПЧ в своем решении указал, что Киркоров обжаловал решение Департамента миграции отказать ему во въезде в Литву. Исполнитель в жалобе указал, что Литва могла нарушить 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ).

Киркоров указал, что своим запретом Литва подвергла цензуре его политические взгляды. ЕСПЧ указал, что в соответствии с международным правом и международными договорами государства могут контролировать въезд иностранцев, их жизнь в стране и их депортацию.

«Конвенция о защите прав человека и основных свобод не гарантирует иностранцам право приезжать в какую-то страну и жить в ней», – обосновал свою позицию ЕСПЧ.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что такое решение ЕСПЧ его не удивило.