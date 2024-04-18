Исследователи создали необычного робота для изучения астероидов 18.04.2024, 19:16

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Студенты Швейцарской высшей технической школы (ETH) в Цюрихе создали робота SpaceHopper с тремя ногами, который может прыгать, как насекомое, в условиях микрогравитации.

В течение последних двух с половиной лет группа студентов из ETH работала над необычным роботом с тремя ногами. SpaceHopper был разработан таким образом, чтобы он мог прыгать, как насекомое, в условиях микрогравитации. Эта машина была создана специально для исследования малых небесных тел, таких как астероиды и спутники, которые являются потенциальными источниками ценных ресурсов.

Робот может двигаться в любом направлении, и оснащен девятью двигателями. SpaceHopper способен даже самостоятельно поправлять себя после приземления, обеспечивая безопасность любых полезных научных грузов, которые он может потенциально нести на себе.

Чтобы проверить, действительно ли робот способен работать так, как было задумано, студенты в сотрудничестве с Европейским космическим агентством недавно отправили робота в параболический полет, который имитирует условия невесомости во время свободного падения самолета. К счастью, SpaceHopper успешно прошел это испытание.