Демократы в Конгрессе обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине

Демократы в Конгрессе обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине2
- 18.04.2024, 22:07
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Пакет предусматривает выделение около $61 миллиарда в помощь Киеву и союзникам.
Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы проголосовать за пакет спикера от республиканцев Майка Джонсона о финансовой поддержке Украины, который, как ожидается, после многих месяцев задержки рассмотрят в субботу.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, они сделают «все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности вышел на финишную прямую».
«Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности», – отметил он.
Спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему.
Демократы также могут помочь Джонсону сохранить свою должность, которая оказалась под угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине, не привязывая ее к положениям о безопасности границ США.
Как отмечает Bloomberg, некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки ультраправых республиканцев, проголосовав за отклонение предложения об отставке.
В свою очередь, Джонсон заявил поздно вечером в среду, что он не просил демократов о помощи, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию.
«Моя философия заключается в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете событиям происходить так, как они происходят. Я республиканец времен Рейгана. Я верю в мир через силу», – сказал он.