Демократы в Конгрессе обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине 2 18.04.2024, 22:07

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Пакет предусматривает выделение около $61 миллиарда в помощь Киеву и союзникам.

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы проголосовать за пакет спикера от республиканцев Майка Джонсона о финансовой поддержке Украины, который, как ожидается, после многих месяцев задержки рассмотрят в субботу.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, они сделают «все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности вышел на финишную прямую».

«Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности», – отметил он.

Спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему.

Демократы также могут помочь Джонсону сохранить свою должность, которая оказалась под угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине, не привязывая ее к положениям о безопасности границ США.

Как отмечает Bloomberg, некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки ультраправых республиканцев, проголосовав за отклонение предложения об отставке.

В свою очередь, Джонсон заявил поздно вечером в среду, что он не просил демократов о помощи, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию.

«Моя философия заключается в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете событиям происходить так, как они происходят. Я республиканец времен Рейгана. Я верю в мир через силу», – сказал он.