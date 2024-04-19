Израиль нанес ответный удар по Ирану 19.04.2024, 7:37

5,346

Ракеты поразили военную авиабазу возле города Исфахан.

Армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по территории Ирана.

Об этом сообщает ABC News.

Издание со ссылкой на американского чиновника отметило, что израильские ракеты поразили объект в Иране.

Иранское информационное агентство Fars сообщает, что возле аэропорта в центральном городе Исфахан прогремели взрывы, но «их причина неизвестна».

Позже Fars добавило, что «три взрыва» прогремели возле военной авиабазы Шекари вблизи Исфахана.

Впоследствии военные Ирана заявили о сбитии нескольких беспилотников и подчеркнули, что «на данный момент не было ракетной атаки» по стране.

«Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны, пока нет сообщений о ракетной атаке», - заявил представитель космического агентства Ирана Хоссейн Далириан.

Иранское телевидение сообщило, что силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Исфаханом.

В провинции расположены несколько иранских ядерных объектов, в том числе центр иранской программы по обогащению урана Натанз.

Иранские СМИ сообщили, что в результате атаки ядерные объекты не пострадали.

«Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности», - сообщает агентство Tasnim со ссылкой на «надежные источники».

Израиль заявил США, что не нацеливает ракеты на иранские ядерные объекты, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Телеканал Fox News сообщает, что «хорошо осведомленный военный источник» описывает удар как «ограниченный».

The New York Times цитирует трех иранских официальных лиц, которые подтвердили, что был нанесен удар по военной авиабазе вблизи Исфахана, не сообщая, какая страна осуществила атаку.

Иранские СМИ сообщили о приостановке полетов над городами Исфахан, Шираз и Тегеран. В столичном аэропорту Имама Хомейни отменены все авиарейсы. По данным CNN, несколько рейсов были перенаправлены над воздушным пространством страны.

Масштабная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля (Иран масштабно атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами https://charter97.org/ru/news/2024/4/14/591475/). Цели запускались с территории Ирана и марионетками иранского режима с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

В направлении Израиля было запущено более 200 дронов и около 150 ракет. Израиль в партнерстве с США, Великобританией, Францией и союзниками на Ближнем Востоке сбили почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет.