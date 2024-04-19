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В России упал самолет Ту-22М3, запускавший ракеты Х-22 по Украине

  • 19.04.2024, 7:42
  • 4,522
В России упал самолет Ту-22М3, запускавший ракеты Х-22 по Украине

Это первый борт стратегической авиации, пораженный ВСУ в воздухе с начала войны.

В Ставропольском крае России утром 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после российской ракетной атаки по Украине. Предполагают, что самолет поразили Силы обороны, передает obozrevatel.com.

Об авиакатастрофе сообщили местные паблики, опубликовав фото. Российские власти утверждают, что летчики выжили, пострадавших и жертв тоже якобы нет.

«Найдены два летчика из упавшего на Ставрополье самолета, они живы», – заявил губернатор Владимир Владимиров.

По данным мониторинговых каналов, речь идет именно о самолете Ту-22М3 военно-космических сил РФ, который ночью совершал пуски крылатых ракет Х-22 по южным регионам Украины. Не исключают, что его поразили украинские военные.

«Это первый борт стратегической авиации, пораженный Украиной в воздухе за все время полномасштабного вторжения», – написал Telegram-канал monitor.

Впоследствии в сети опубликовали видео с моментом падения самолета над Ставропольским краем.

«Самолет ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования», — заявило позже Минобороны РФ.

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