Bloomberg: Демократы поддержат план Джонсона по помощи Украине 19.04.2024, 7:53

Парламентарии уже «выстроились в очередь».

Демократы в Палате представителей «выстроились в очередь», чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для одобрения законопроектов с дополнительной помощью для Украины и Израиля. Рассматривать документы американские законодатели будут в субботу, 20 апреля.

А Сенат рассмотрит их уже на следующей неделе. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности преодолел финишную черту. Это не пакет внешней помощи Джонсона. Это пакет американской помощи иностранным государствам с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности», – сказал лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис.

Издание пишет, что спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия этих законопроектов после того, как ультраправые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты.

Ранее на сайте Палаты представителей обнародовали текст законопроекта о помощи Украине. В нем, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS. Всего документ предусматривает предоставление Украине $60,8 млрд. В то же время $23 млрд из них должны пойти на пополнение арсеналов США.

Также в Палате представителей представили законопроекты относительно помощи Израилю и Тайваню. В тексте документа о помощи Израилю говорится, что Иерусалиму США могут выделить $26,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что подпишет эти документы сразу же после того, как они будут одобрены Конгрессом.