Россия ударила по Днепру: горит жилая пятиэтажка
- 19.04.2024, 8:00
Под завалами могут быть люди.
Россия во время комбинированной атаки по Украине утром 19 апреля обстреляло ракетами украинский Днепр и область. Под удар попала пятиэтажка в облцентре: дом частично разрушен, под завалами ищут людей.
Предварительно, девять жителей пострадали, в то же время повреждения и жертва есть в нескольких районах области.
О последствиях сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги», – заявил чиновник после 05:20.
В местных Telegram-каналах отметили, что в результате обстрела в Днепре взрывной волной повредило окна, выбило стекла в домах.
Впоследствии глава ОВА подтвердил, что в Днепре горит пятиэтажный жилой дом: он частично разрушен, под завалами могут быть люди.
Мэр Борис Филатов уточнил, что враг попал по центру города, по состоянию на 07:00 известно уже о девяти пострадавших гражданских.
Кроме этого, в Криворожском районе Днепропетровщины поврежден инфраструктурный объект. Также есть разрушения в Синельниковском районе – там погибла женщина.
«Больше информации – позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается», – отметил Лысак.
Позже глава Днепровской ОВА уточнил, что 2 человека погибли и 15 ранены в результате атаки РФ.
«В Павлограде повреждено одно из предприятий.В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых. Информацию уточняем.Продолжались и атаки на Никопольщину. Вечером агрессор по артиллерии обстрелял сам Никополь. Ночью – Марганецкую общину. Повреждены два частных дома», — написал Сергей Лысак.