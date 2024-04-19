Россия ударила по Днепру: горит жилая пятиэтажка 19.04.2024, 8:00

Под завалами могут быть люди.

Россия во время комбинированной атаки по Украине утром 19 апреля обстреляло ракетами украинский Днепр и область. Под удар попала пятиэтажка в облцентре: дом частично разрушен, под завалами ищут людей.

Предварительно, девять жителей пострадали, в то же время повреждения и жертва есть в нескольких районах области.

О последствиях сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги», – заявил чиновник после 05:20.

В местных Telegram-каналах отметили, что в результате обстрела в Днепре взрывной волной повредило окна, выбило стекла в домах.

Впоследствии глава ОВА подтвердил, что в Днепре горит пятиэтажный жилой дом: он частично разрушен, под завалами могут быть люди.

Мэр Борис Филатов уточнил, что враг попал по центру города, по состоянию на 07:00 известно уже о девяти пострадавших гражданских.

Кроме этого, в Криворожском районе Днепропетровщины поврежден инфраструктурный объект. Также есть разрушения в Синельниковском районе – там погибла женщина.

«Больше информации – позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается», – отметил Лысак.

Позже глава Днепровской ОВА уточнил, что 2 человека погибли и 15 ранены в результате атаки РФ.

«В Павлограде повреждено одно из предприятий.В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых. Информацию уточняем.Продолжались и атаки на Никопольщину. Вечером агрессор по артиллерии обстрелял сам Никополь. Ночью – Марганецкую общину. Повреждены два частных дома», — написал Сергей Лысак.