Россия продолжает тонуть: под воду уходит Курган 1 19.04.2024, 9:47

Объявлена эвакуация населения.

Наводнение в России набирает обороты – в воде продолжает тонуть Курган. Уровень воды в реке Тобол растет и уже превышает отметку в 10 метров.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Отмечается, что за 2 часа уровень воды в реке увеличился на 2 сантиметра. Вода уже заходит в 13 населенных пунктов, еще 8 – в зоне риска подтопления и затопления.

Местные власти призывают людей срочно эвакуироваться. В частности, объявлена эвакуация в трех микрорайонах Кургана. На кадрах, опубликованных в сети, слышны звуки сирен.

В то же время губернатор области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. По его словам, участок плотины, построенный в 2014 году, «испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта, из-за чего проявляются протечки и отслоения».