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Дым, огонь и обломки везде: появилось видео первых минут после удара РФ по жилому дому в Днепре

  • 19.04.2024, 10:20
  • 2,694
Дым, огонь и обломки везде: появилось видео первых минут после удара РФ по жилому дому в Днепре

Последствия атаки показали крупным планом.

Российские оккупационные войска утром 19 апреля нанесли ракетную атаку по Днепру. В сети появилось видео первых минут сразу после удара захватчиков по жилому дому в центре города.

На кадрах заметно, как над городом поднялся дым, вокруг многоэтажки, которая была поражена в результате ракетного удара, везде разбросаны обломки.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Общественное Днепр».

На месте спасатели тушили пожар, возникший в доме в результате ракетного удара. Медики оказывали первую помощь пострадавшим.

Из-за ракетного удара армии РФ частично разрушены два верхних этажа жилого дома. Кроме жилого дома, в городе также повреждены два инфраструктурных объекта.

Всего в городе предварительно, 2 погибших и 15 раненых. Под завалами многоэтажки могут быть еще люди.

Как сообщил глава области Сергей Лысак, известно, что все 15 пострадавших в Днепре получили травмы средней тяжести.

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