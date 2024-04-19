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В ГУР показали, как сбивали российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

  • 19.04.2024, 11:13
  • 1,680
В ГУР показали, как сбивали российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Опубликовано уникальное видео.

Украинцы впервые уничтожили российский ядерный бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3», - поделился он.

Олещук добавил, что этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми противник бьет по мирным городам Украины.

«Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты. Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории», - подчеркнул командующий.

По его словам, в ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами. В целом враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань - РФ.);

14 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская обл. и из акватории Азовского моря); 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

Командующий отметил, что к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

По его словам, в результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных дронов типа Shahed-131/136; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22.

В Главном управлении разведки Министерства обороны также прокомментировали уничтожение вражеского самолета и показали фрагмент видео этой операции.

В разведке сообщили, что бомбардировщик Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

«Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился. Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину», - подчеркнули в ГУР МО.

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