С-200 против российского Ту-22М3: раскрыты подробности секретной операции ПВО Украины 1 19.04.2024, 14:48

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В чем уникальность удара по стратегическому бомбардировщику РФ?

Украинские воздушные силы показали, как уничтожать российские бомбардировщики и «несбиваемые» ракеты Х-22. Пока американцы запрещают уничтожать авиацию врага ЗРК Patriot, на помощь приходят проверенные советские системы.

«Фокус» поговорил с представителями военной разведки и выяснил, как удалось сбить самолет.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МО) впервые за время полномасштабной войны с Россией уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Армия России потеряла носитель крылатых ракет Х-22, которыми обстреливают мирные украинские города.

Не менее значительный успех в работе украинских подразделений ПВО — уничтожение двух ракет Х-22 из шести выпущенных в ходе сегодняшней атаки. До 19 апреля считалось, что данный тип ракет нельзя сбить.

«Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории», — указало командование.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш добавил, что уничтожение бомбарировщика ВС РФ — своего рода вендетта за атаку оккупантов на мирные города.

«Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время «Кинжал», впервые сбили «Циркон». Сейчас вот сбили Ту-22, ждем теперь Ту-95», — прокомментировал он.

Собеседники «Фокуса» в спецслужбах говорят, что ракета комплекса ПВО С-200 атаковала Ту-22МЗ на расстоянии 300 километров от Украины. Заявленная дальность полета боеприпаса к С-200 — от 160 до 300 км в зависимости от четырех моделей: 5В21, 5В21B, 5В28 или 5В28М.

Операцию готовили более недели, выжидая удобный момент для поражения бомбардировщика. После удачного удара, другой летевший за Ту-22М3 самолет вынужденно развернулся.

«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить ВСУ во время полета. Он наносил удары по Украине», — уточняет источник.

Эффект неожиданности: в чем уникальность ударов С-200?

Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить теми же средствами, что и российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления А-50, заявили позднее в военной разведке.

Поскольку американцы не разрешают ВСУ уничтожать российскую авиацию при помощи ЗРК Patriot, приходится обходиться доступными средствами ПВО, объясняет бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Дальнобойная ракета С-200 показала свою работу. То, что сбили уже два дорогих и функциональных российских самолета — серьезное достижение подразделений украинских ПВО. Надо и в других местах применять С-200, ведь эффект неожиданности прекрасно работает», — говорит он «Фокусу».

Однако вызывает вопросы, как самолет, в который попала ракета весом до 7 тонн, долетел до Ставропольского края. Романенко поясняет, что ракета С-200 не влетает прямо в цель. Благодаря радиопередатчику снаряд взрывается возле самолета и поражает его металлическими шариками, похожими на подшипниковые.

«Это ракеты Patriot PAС3 физически попадают в цель. Советские боеприпасы старого образца устроены иначе. Боевая часть подрывается возле цели, а разлет поражающих элементов создает облако и накрывает ее. Далее все зависит от степени повреждения, поэтому Ту-22М3 все же долетел до Ставропольского края», — поясняет специалист.

Как в России отреагировали на уничтожение Ту-22М3

Минобороны России подтвердило потерю самолета, который потерпел крушение «в безлюдной местности» в Ставрополье. Бомбардировщик упал якобы после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, на его борту не было боекомплекта.

По сведениям губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, один из троих найденных летчиков погиб. Четвертого летчика продолжают искать, уточнил он.

Оккупанты утверждают, что бомбардировщик упал из-за «технической неисправности». Связанный с ВКС России телеграм-канал Fighterbomber пишет о возгорании двигателя самолета, но не уточняет причину инцидента. Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники сообщает, что самолет подбили после того, как выпустил ракеты по Одесской области. Самолет «тянул» до аэродрома в Моздоке, но упал в Ставропольском крае.

Бомбардировщик Ту-22М3 — что это за самолет?

Армия России наносит массированные ракетные удары по Украине стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-95. Первые запускают ракеты Х-22, которые трудно перехватить, а также могут нести до 12 тонн свободно падающих бомб.

Стоимость самолета Ту-22М3 — около 300 млн долларов. В серийное производство запущен с 1978 года на Казанском авиазаводе имени Горбунова, которое прекращено в 1993 году. Всего было построено 268 бомбардировщиков.

Точно неизвестно, сколько исправных Ту-22М3 находится на вооружении ВС РФ. Самолеты базируются на аэродромах Оленья, Шайковка, Белая и Дягилево.

Напомним, 27 марта несколько Ту-22М3 направлялись к пусковым рубежам возле Крыма. Также два борта Ту-22м3 взлетели с аэродрома Шайковка в сторону северных регионов Украины, но пусков ракет не произвели.