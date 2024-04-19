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Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые фото

  • 19.04.2024, 16:58
Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые фото

На снимках повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов.

В сети появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов ВСУ по аэродрому в Джанкое. Фото от Planet Labs за 19 апреля опубликовало издание «Схемы».

Так, на снимках повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

«На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов большинство авиации было передислоцировано», - прокомментировал «Схемам» авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Также, по его словам, судя по фото, ракетным ударом были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Храпчинский добавил, что аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Напомним, в ночь на 17 апреля прогремела серия взрывов на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму. Отмечалось, что в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

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