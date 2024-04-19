CNN: Иран боится отвечать Израилю 19.04.2024, 18:30

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Тегеран решил закрыть глаза.

Сегодня ночью Израиль нанес свой обещанный «удар возмездия» по Ирану. Как и предполагалось, он оказался весьма скромным, и Тегеран предпочел закрыть на него глаза, боясь эскалации.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники в разведке.

Ответный удар Израиля пришелся по авиабазе у города Исфахана в центральной части страны. Судя по кадрам, военный объект получил сильнейшие повреждения.

Тегеран этот факт отрицает, стараясь приуменьшить масштабы происшествия. Судя по всему, делается это для того, чтобы не приводить в исполнение свои угрозы в адрес Израиля и не эскалировать ситуацию.

Отметим, что Запад в последние дни оказывал сильнейшее давление на власти Израиля, призывая отказаться от масштабной атаки по Ирану. В США и Европе опасались, что большая операция может спровоцировать масштабный военный конфликт в регионе. Иерусалим, похоже, внял этим уговорам и осуществил довольно скромную атаку.

Обе стороны конфликта, судя по всему, не стремятся к обострению. Это подтверждает CNN.

«Источник в региональной разведке, (...), сообщил, что от Тегерана не ожидают ответа на удар», - пишет издание.