CNN: Иран боится отвечать Израилю
- 19.04.2024, 18:30
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Тегеран решил закрыть глаза.
Сегодня ночью Израиль нанес свой обещанный «удар возмездия» по Ирану. Как и предполагалось, он оказался весьма скромным, и Тегеран предпочел закрыть на него глаза, боясь эскалации.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники в разведке.
Ответный удар Израиля пришелся по авиабазе у города Исфахана в центральной части страны. Судя по кадрам, военный объект получил сильнейшие повреждения.
Тегеран этот факт отрицает, стараясь приуменьшить масштабы происшествия. Судя по всему, делается это для того, чтобы не приводить в исполнение свои угрозы в адрес Израиля и не эскалировать ситуацию.
Отметим, что Запад в последние дни оказывал сильнейшее давление на власти Израиля, призывая отказаться от масштабной атаки по Ирану. В США и Европе опасались, что большая операция может спровоцировать масштабный военный конфликт в регионе. Иерусалим, похоже, внял этим уговорам и осуществил довольно скромную атаку.
Обе стороны конфликта, судя по всему, не стремятся к обострению. Это подтверждает CNN.
«Источник в региональной разведке, (...), сообщил, что от Тегерана не ожидают ответа на удар», - пишет издание.