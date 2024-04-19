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Воздушные силы Украины: Произошел переломный момент в войне

  • 19.04.2024, 19:35
  • 4,574
Воздушные силы Украины: Произошел переломный момент в войне

В первую очередь для российских летчиков.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что уничтожение российского стратегического самолета Ту-22М3 стало переломным моментом в войне.

В эфире национального телемарафон он сообщил, что у Украины есть средства, которыми военные могут уничтожать цели на таких больших дистанциях.

«Это переломный момент. В первую очередь для российских летчиков. Они будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака не останется безнаказанной», — сказал спикер.

Евлаш отметил, что ранее уже были уничтожены А-50. Он подчеркнул, что сегодня россияне получили очередное подтверждение того, что Украина может модифицировать различные средства, которые могут доставать на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты.

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