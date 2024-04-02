Defence Express: Атака дронов на Татарстан открывает совершенно новые горизонты 1 2.04.2024, 16:05

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Три ключевых вывода.

Дроновая атака по производству «шахедов» и НПЗ в российском Татарстане на дальности более 1200 км позволяет сделать три ключевых вывода относительно новых возможностей Украины в дальнобойных ударах.

Аналитики Defence Express отмечают, что дальность этих беспилотников больше.

«Такие дроны не направляются по прямой, а по сложному маршруту с обхождением районов ПВО. Но дело не только в дальности. Потому что еще одним фактором является то, что такие дроны имеют значительно больший размер чем, например, «Лютый», с весом боевой части в 50 кг», - сказано в материале.

Они считают, что речь идет о дронах, которые больше соответствуют размерами самолетам малой авиации, таким, как Cessna 172, что имеет дальность под 1300 км и нести 376 кг.

«Есть очевидная возможность оснастить такой дрон значительно более мощной боевой частью, которая приведет уже к большим последствиям в результате поражения... Для результативного поражения промышленных производственных объектов необходимо иметь большие большие возможности», - пишут эксперты.

Также они обращают внимание на еще один максимально важный фактор.

«Дрон размером с условную Cessna 172 пролетел более 1200 км, где его не смогли перехватить, а также поразил объект, который должен был быть прикрыт средствами ПВО, потому что речь идет о производстве «шахедов». То есть в одном районе сразу три объекта, а по любой логике они должны были быть прикрыты не просто одним условным «Панцирем», а полноценным позиционным районом противовоздушной обороны. А это говорит лишь об одном - у РФ нет возможности прикрыть даже такие групповые объекты от атак», - пояснили аналитики.

По их мнению, сочетание возможного размера боевой части, дальности поражения с множеством незащищенной от таких атак территории в глубине РФ открывает совершенно новые горизонты для атак на различные объекты.