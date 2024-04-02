ВСУ показали эффектное уничтожение «Солнцепека» оккупантов 4 2.04.2024, 21:45

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Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему российских оккупантов «Солнцепек». Об этом сообщил 2 апреля в Telegram пресс-центр 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, опубликовав видео боевой работы.

«Пилоты 63-й бригады в результате тщательно спланированной операции феерически завершили охоту на адское оружие русни», – сказано в сообщении.

В 63-й ОМБр отмечают профессионализм операторов дронов, благодаря которым беспилотники смогли прорвать мощные средства РЭБ российских оккупантов и «сжечь «Солнцепек» дотла».

Также в бригаде выразили благодарность побратимам из 21-й и 95-й ОМБр за содействие в аэроразведке.