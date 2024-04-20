Упал недалеко от хутора: новые детали уничтожения российского Ту-22М3 8 20.04.2024, 8:12

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Глава ГУР сделал интригующее заявление.

В ночь с 18 на 19 апреля зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины впервые за время полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет типа Х-22.

«Фокус» собрал всю информацию об этом уникальном случае.

В 7:23 российское издание Baza обнародовало фотографии сбитого самолета и сообщило, что в Ставропольском крае на территории Красногвардейского округа на землю во время полета упал самолет ВВС России. утром Baza сослалась на слова главы этого региона Владимира Владимирова, который заявил, что летчики катапультировались.

Издание сначала не уточнило, какой именно самолет был сбит, однако в 7:45 опубликовало видео падения самолета, а также дополнительную информацию об инциденте.

«Самолет Ту22М3 упал недалеко от хутора Богомолов Ставропольского края. На борту упавшего самолета находилось четверо летчиков», — написала Baza.

Минобороны РФ подтвердило, что на Ставрополье упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В российском ведомстве уточнили, что он возвращался с боевого задания, а причиной падения указали техническую неисправность воздушного судна.

Однако около 9 утра собственные источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 атаковали из ЗРК С-200 в 300 км от границы Украины.

«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», — рассказал собеседник «Фокуса».

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По его словам, ликвидация самолета состоялась во взаимодействии с Главным управлением разведки.

Также командующий рассказал, что впервые ВСУ удалось сбить крылатые ракеты Х-22.

Российские СМИ начали публиковать другие видео авиакатастрофы, а губернатор региона Владимир Владимиров рассказал, что один из членов экипажа погиб,

Ближе к 11 утра представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что сбивание российского бомбардировщика Ту-22М3 в 300 км от границы с Украиной является местью за атаку на украинские города.

По его словам, сегодняшнее сбитие является первым случаем, когда Воздушные силы совместно с Главным управлением разведки МОУ и другими структурами сил обороны смогли уничтожить самолет Ту-22М3 стратегической авиации. Кроме того, также впервые были сбиты две сверхзвуковых крылатых ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет.

Что известно о Самолете Ту-22М3

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в частности, ядерными боеголовками.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года.

Стоимость самолета Ту-22М3 — около 300 млн долларов. В серийное производство он запущен с 1978 года на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Прекратили строить самолеты этого класса в 1993 году. Всего было построено 268 бомбардировщиков.

Точно неизвестно, сколько исправных Ту-22М3 находится на вооружении ВС РФ, но они базируются на аэродромах Оленья, Шайковка, Белая и Дягилево.

Основное вооружение бомбардировщика — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв.м и глубиной 12 метров.

В то же время в ГУР показали, как готовились к ликвидации бомбардировщика Ту-22М3.

Позже «Фокус» опубликовал материал, в котором подробно рассказал как удалось сбить самолет. В частности, источники сообщили, что операцию готовили более недели, выжидая удобный момент для поражения бомбардировщика. После удачного удара, другой самолет, летевший за Ту-22М3, вынужденно развернулся.

«Дальнобойная ракета С-200 показала свою работу. То, что сбили уже два дорогих и функциональных российских самолета — серьезное достижение подразделений украинских ПВО. Надо и в других местах применять С-200, ведь эффект неожиданности прекрасно работает», — рассказал «Фокусу» бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Ближе к вечеру появилась официальная реакция руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, который заявил, что на этот раз Украина применила то, что сделала с нуля из старых составляющих.

«Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте», — отметил Буданов.

Средства поражения глава разведки не назвал, однако он отметил, что Ту-22М3 был сбит теми же средствами, которыми был уничтожен в воздухе А-50.

По состоянию на 20 апреля 2024 известно, что один из трех найденных летчиков погиб. Четвертого летчика продолжают искать. По крайней мере так сообщают российские власти. Однако, по словам научного сотрудника полтавского Музея тяжелой бомбардировочной авиации Геннадия Дерикаптана, на самолете стоит катапультное кресло КТ-1М, которое разработано конструкторским бюро «Туполев» и считается не очень надежным.

«При катапультировании, при ударе может произойти компрессионный перелом позвоночника. Там сложная система, много вытяжных парашютов, стабилизирующих…», — сказал эксперт.

Дерикаптан сказал, что даже если пилоты, которые катапультировались, выжили, то не факт, что смогут снова летать.