Массовая атака дронов на РФ: под Смоленском горит нефтебаза 13 20.04.2024, 8:20

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Сообщается о налете 50 беспилотников.

Этой ночью в Смоленской, Брянской, Калужской и Белгородской областях России губернаторы сообщали о взрывах и атаках 50 беспилотников.

В ночь на 20 апреля в Кардымовском районе Смоленской области России дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Там продолжается пожар. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — отметил Анохин.

Он пояснил, что на месте происшествия работают чрезвычайники, которые ликвидируют пожар.

«Сведения о пострадавших уточняются. Расследованием этой ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы», — подчеркнул Анохин.

Губернатор Смоленской области не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар. Однако известно, что в этом районе расположена, в частности, нефтебаза «Кардымово», которая принадлежит «ЛУКОЙЛ-Центрнафтопродукт».

Где еще в РФ произошла атака дронов в ночь на 20 апреля

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе горит объект энергетической инфраструктуры. По его словам, над областью было сбито 6 беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа в результате атаки БпЛА погибли два местных жителя.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 20 апреля в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была повреждена энергетическая инфраструктура.