Сразу в четырех областях РФ прогремели взрывы: горят военные части 3 20.04.2024, 9:12

5,732

Новые последствия массированной атаки дронов.

Белгородскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области РФ атаковали беспилотники. В Калужской области обломками БПЛА повреждена энергоинфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

Белгородская область

Над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Российские паблики сообщают, чтобы возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.

Очевидцы сняли пожар за городом.

В некоторых районах города частично пропал свет и электроэнергия. Вокруг города расположены российские военные части. По словам очевидцев, пожары вспыхнули на их территории.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

«В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия», - отметил он.

Брянская область

Также дроны атаковали Брянскую область. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над Выгоничским районом уничтожены пять дронов. В результате падения сбитого беспилотника возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Курская область

Над Курской областью силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Калужская область

Не обошли дроны вниманием и Калужскую область. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была повреждена энергетическая инфраструктура.

Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.