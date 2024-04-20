Армения начала оформлять «развод» с Россией 1 Геворг Бурлинов, Newssky

20.04.2024, 10:41

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Лиха беда начало.

Отношения Армении и России переживают самый тяжелый период с момента раздела территории Армении между кемалистской Турцией и ленинской РСФСР.

Серийное предательство Москвой своих армянских союзников – в частности, из-за личной неприязни Владимира Путина, который ни разу не смог честно выиграть выборы, к Николу Пашиняну, получившему и подтвердившему свой мандат на демократических выборах – превратилось в психическое заболевание.

Всю многовековую любовь Армении к России за последние три года как корова слизнула, в народе его давно называют «маленьким турецким официантом», ждущим за дверью любых переговоров Эрдогана и Алиева.

В конце концов, перманентное обливание поносом Армении московскими телеведущими, чьи солдатики поставили мировой рекорд по спринту, убегая из Арцаха, принесло свои плоды.

9 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте призвал отказаться от «исторической Армении» в пользу «реальной Армении», говоря в контексте Нагорного Карабаха.

«Историческая Армения», по его словам, является гарантией долговременной вражды с рядом соседних стран. На это со всей неизбежностью отреагировали кремлёвские Телеграм-помойки вроде BRIEF.

«Все на разные лады обсуждают отношения России с Арменией. Зачем Армения нужна армянскому лобби в России понятно. Несмотря на то, что российские армяне – давно коренной народ нашей страны, столетиями в ней живущий (еще в Никоновской летописи повествуется о большом пожаре в Москве (22 июля 1390 г.), который начался от дома «Авраама, некоего арменина, и згоре дворов неколико тысящ»), они демонстрируют связь с бывшей советской республикой Арменией, основанной в 1918 году и с мистической Арменией, над которой возвышается гора Арарат (по-армянски, Масис). А вот зачем России, как стратегическому игроку, нужна Армения – не совсем понятно».

Поскольку Армения России больше не нужна, то она, наконец, собралась в ЕС и даже в НАТО. Путь этот непрост, так как потеряно десять лет после принуждения ко вступлению в бесполезное ЕАЭС, но лиха беда начало. Увы, на территории Армении всё ещё находятся, неизвестно теперь зачем, российские базы, чьи обитатели продолжают творить беспредел на территории страны.

Так, недавно сотрудники российской военной полиции выкрали гражданина РФ Анатолия Щетина (по другой информации – Щетинина), которого разыскивали в России за отказ от военной службы. Об этом сообщили правозащитники из Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи. Как рассказали армянские правозащитники, Щетина удерживают на территории 102-й российской военной базы в городе Гюмри и готовятся отправить в РФ.

По словам главы Ванадзорского отделения ХГА Артура Сакунца, правозащитникам пока неизвестно, при каких обстоятельствах задержали россиянина. Правозащитники отмечают, что похищение этого беженца нарушает законы Армении.

Геворг Бурлинов, Newssky