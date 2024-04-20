Хроника сбитого бомбардировщика Ту-22М3 Илья Ведмеденко, УНИАН

20.04.2024, 11:29

1,874

Дьявол кроется в деталях.

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3, который ВСУ успешно «приземлили» 19 апреля, стал первым сбитым самолетом дальней авиации в российско-украинской войне. Формально - эта потеря не является для россиян критической, поскольку таких самолетов в РФ еще много. Однако дьявол кроется в деталях.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, самолет сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины. Как позже добавил глава ГУР Кирилл Буданов, украинские военные несколько дней «караулили» российскую «птичку» в засаде, ожидая пока она выйдет на необходимые рубежи. Поразили же самолет на расстоянии 308 километров, применив «те же приемы и средства, которые применялись, когда уничтожили в воздухе самолет А-50».

Но что же это за «зверь» - Ту-22М? Сколько их осталось в России, и есть ли чем их заменить?

Эту модель построили на базе печально известного Ту-22, который из-за его критических недостатков пилоты прозвали «людоедом».

С 1958 по 1992 годы было потеряно около 70 (!) самолетов Ту-22 разных версий, при том, что всего построили 311 серийных бомбардировщиков. Модифицированный Ту-22М советские инженеры в корне переделали, так что машина стала уже более «послушной».

В общем, это оказался неплохой самолет: особенно, на фоне базовой версии. Однако, объективно его оценить довольно трудно, поскольку самолет создавали для решения достаточно специфических задач. Это дальний морской бомбардировщик, предназначенный, в первую очередь, для нанесения ударов по американским корабельным группировкам ракетами Х-22.

Эти ракеты имеют крайне низкую точность и большой вес боевой части.

Это не просто так: крейсеры или авианосцы большие, поэтому попасть в них не так трудно. Кроме того, россияне разработали ядерный вариант ракеты, что должно было еще больше упростить задачу. В общем, Ту-22М может брать до 3 ракет Х-22, или столько же модернизированных Х-32, которые концептуально ничем не отличаются.

После начала полномасштабной войны нехватка современных ракет побудила россиян начать использовать эти устаревшие, неточные и крайне опасные для мирных жителей изделия, запуская их по наземным целям. Кроме того, Ту-22М является единственным штатным носителем сверхмощной бомбы ФАБ-3000, о начале массового производства которой сообщалось в марте.

Ту-22М в свое время построили в количестве 497 единиц, из которых у россиян сейчас осталось около 60-ти в варианте Ту-22М3 (скорее всего, боеспособными являются 25-30 самолетов).

И здесь мы подошли к самому интересному. На первый взгляд, 60 самолетов - это много, и потеря одного такого бомбардировщика ничего не меняет. Однако проблема для россиян заключается в том, что последний из них построили еще в 1993-м: то есть более 30 лет назад. Сейчас серийное производство Ту-22М в России отсутствует.

Конечно, россияне способны строить новые истребители-бомбардировщики Су-35С, Су-30СМ или Су-34, которые созданы на базе советского Су-27. Однако могут ли они заменить Ту-22? Ответ - нет. Тезис российских пропагандистов о том, что Су-34 может стать альтернативой Ту-22М3 - является полным бредом, поскольку боевой радиус Ту-22М3 составляет около 2400 км, в то время как у Су-34 он равен только 600-1100 км.

Максимальная боевая нагрузка «Ту» - 24 000 кг, в то время, как Су-34 может поднять только 8000-12000 кг вооружения. Использовать Х-22/Х-32 он вообще не способен (как, кстати, и ФАБ-3000).

Единственной заменой для Ту-22М3 может быть так называемый ПАК ДА или Перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Это проект эдакого стелса «на минималках», который создают с оглядкой на малозаметный американский бомбардировщик B-2. Как и его американский визави, российский самолет, по замыслу, должен быть малозаметным, дозвуковым и разработанным по аэродинамической схеме летающее крыло.

В общем, проект максимально эфемерный: сам самолет хотят принять на вооружение в 2027-м, однако это полностью исключено, поскольку он еще даже не совершил свой первый полет.

Посмотрим на историю. Как показывает опыт, от момента первого полета бомбардировщика и до его принятия на вооружение может пройти 10-15 лет. Например, американский тяжелый стратегический бомбардировщик B-2 совершил первый полет в 1989 году, а на вооружение его приняли только в 97-м. И это при возможностях США!

Еще более показательным является то, что даже официальные российские источники почти не упоминают ПАК ДА, хотя до 2022-го о нем писали довольно часто.

...Итак, подведем итоги. Главный враг Ту-22М3 - это даже не украинские ракеты или технические неисправности. Его главный враг - это время.

Самому «новейшему» из этих бомбардировщиков уже более 30 лет, а такого ресурса, который имеют, например, американские B-52, у советской техники обычно нет (хотя те же «стратеги» Ту-95 все еще летают).

Поскольку создать замену для Ту-22М3 россияне неспособны, они будут пытаться продлить жизнь старым самолетам, в частности, путем модернизации строевых и недостроенных «Тушек» до варианта Ту-22М3М, у которого ресурс планера должен составлять до 40 лет.

Насколько удачным это окажется, покажет время. Если делать выводы по информации из открытых источников, темпы модернизации крайне медленные: пока она коснулась разве что нескольких Ту-22М3.

Поэтому украинцы могут с недавнего успеха ВСУ только порадоваться. Чем больше таких «птичек» нам удастся приземлить, тем спокойнее будет небо. Осталось только поставить такие акции «на поток».

Илья Ведмеденко, УНИАН