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В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков

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  • 20.04.2024, 12:30
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В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков

Аналитики ISW оценили угрозу Лаврова.

Глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью пропагандистам РФ заявил о планах России по захвату Харькова. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали слова Лаврова.

Аналитики отмечают, что заявление Лаврова о возможности оккупации Харькова стало первым среди российских высших должностных лиц. В ходе интервью российским пропагандистам он назвал Харьков «возможной оперативной целью России».

Лавров указал, что Харьков играет ключевую роль в концепции президента России о создании демилитаризованной «санитарной зоны» в Украине, которая должна защищать российские приграничные населенные пункты от ударов украинских сил.

Он также напомнил, что Путин очень четко выразил свое мнение о необходимости продвижения российских войск далеко в Украину, чтобы вывести российские поселения за пределы зоны украинских ударов.

«Это требование является очень нечетким, и может распространяться даже и на всю территорию Украины. Ведь пока существует независимое украинское государство, оно будет желать себя защищать», - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова подтверждают намерения Кремля использовать концепцию постоянного изменения демилитаризованной «санитарной зоны» для обоснования российских наступательных операций на территории Украины.

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