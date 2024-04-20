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Дроны атаковали главный перевалочный узел белорусских НПЗ

  • 20.04.2024, 11:39
  • 2,140
Дроны атаковали главный перевалочный узел белорусских НПЗ

Для белорусского внутреннего рынка есть две новости.

Сегодня ночью дроны Сил обороны Украины успешно атаковали нефтебазу в российском Кардымово (Смоленская область РФ).

Данная нефтебаза — главный перевалочный узел для белорусских НПЗ. Из РФ туда поступает нефть для последующей переработки, из Беларуси — готовые нефтепродукты, сообщает «Экономика Беларуси».

Для белорусского внутреннего рынка есть две новости: вывоз бензина в РФ будет затруднен (больше останется внутри страны), но и производство немного сократится.

Напомним, что в ночь на 20 апреля в Кардымовском районе Смоленской области России дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Там продолжается пожар. Об этом сообщил губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин.

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