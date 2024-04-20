В Беларуси резко повышают тарифы на отопление, электричество и подогрев воды 20.04.2024, 13:37

2,044

Рост — почти на четверть.

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Их повысят на 24,8% — до 30,8592 рубля за 1 Гкал, сообщает zerkalo.io.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 31,36 рубля. По июньским тарифам эта сумма составит 25,12 рубля. Разница — 6,24 рубля.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. За этот же потребленный объем по отоплению в таком жилье нужно заплатить 134,16 рубля (в декабре прошлого года было 128,35 рубля).

Напомним, в 2023 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды.