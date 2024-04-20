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РосСМИ сообщили о задержании политолога Суздальцева, он опроверг эту информацию

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  • 20.04.2024, 19:16
  • 7,218
РосСМИ сообщили о задержании политолога Суздальцева, он опроверг эту информацию
Андрей Суздальцев

(Обновлено) И назвал «провокацией».

Telegram-канал SHOT, на который стали ссылаться российские медиа, сообщило задержании 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева, якобы его объявили в розыск беларусские власти. Сам политолог опроверг эту информацию.

Изначально SHOT сообщил, что политолог заключен под стражу и ему якобы грозит до семи лет лишения свободы по ч. 1 ст. 361−1 «Создание экстремистского формирования либо участие в нем».

Но сам политолог в разговоре с РБК опроверг информацию о своем задержании.

— Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация, — сказал он

Суздальцев — острый критик режима Лукашенко, но выступающий с имперских позиций.

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