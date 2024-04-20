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В российском Кургане объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

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  • 20.04.2024, 19:34
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В российском Кургане объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

В некоторых местах вода резко выходит из-под земли.

Власти российского Кургана объявили об эвакуации жителей из домов, которые находятся у дамбы в районе Кировского моста, сообщается на сайте правительства региона, обратил внимание сайт The Moscow Times.

«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей забрать детей, домашних животных, а также пожилых и маломобильных родственников.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тобол превысил 10 метров.

«Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы», — написал он в своем телеграм-канале.

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