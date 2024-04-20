ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый командный пункт россиян в Бахмуте
- 20.04.2024, 20:18
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Ликвидированы восемь офицеров 331-го парашютно-десантного полка.
ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый командный пункт россиян в Бахмуте. Погибли 8 офицеров 331-го парашютно-десантного полка
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х (Twitter) Necro Mancer со ссылкой на источники в Telegram. Информацию подтверждают украинские военкоры.
#Бахмут, чуваки из #331пдп едва успели заехать на новый КП, как тут же 16/04/24 минимум 8 из них продолжили славные традиции полка https://t.co/PEj42n7LLC #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/mJlUXEIJeO— Necro Mancer (@666_mancer) April 20, 2024
Отмечается, что КП до удара по нем представлял из себя двухэтажное административное здание в центральной части города.