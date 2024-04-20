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ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый командный пункт россиян в Бахмуте

  • 20.04.2024, 20:18
  • 1,564
ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый командный пункт россиян в Бахмуте

Ликвидированы восемь офицеров 331-го парашютно-десантного полка.

ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый командный пункт россиян в Бахмуте. Погибли 8 офицеров 331-го парашютно-десантного полка

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х (Twitter) Necro Mancer со ссылкой на источники в Telegram. Информацию подтверждают украинские военкоры.

Отмечается, что КП до удара по нем представлял из себя двухэтажное административное здание в центральной части города.

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