Историческое голосование: Палата представителей США одобрила помощь Украине 38 20.04.2024, 20:55

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Теперь слово за Сенатом и президентом Байденом.

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Палате представителей.

Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.

Отдельный законопроект 8035 поддержали 311 конгрессменов, против проголосовали 112, один воздержался.

Что в законопроекте об Украине

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон составляет 60,84 миллиарда долларов. Треть этих средств, а именно 23,2 млрд долларов, останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.

Куда потратят остальные средства:

13,8 млрд долларов - на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;

11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в Европе;

26 млн долларов - на продолжение надзора и подотчетности с помощью, предоставляемой Украине.

Также в рамках этого законопроекта Украина получит в кредит 7,85 млрд долларов прямой финансовой помощи государственному бюджету. Этот кредит будет вправе списать американский президент, но только после выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года.

Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но президент имеет право отказаться, если эта передача может навредить национальной безопасности Штатов.

Что дальше

Теперь законопроект отправят на рассмотрение Сената США. Ожидается, что сенаторы приступят к его рассмотрению уже в ближайшее время, несмотря на перерыв, предусмотренный расписанием Сената.

После одобрения сенаторами законопроект должен быть передан на подпись президенту США Джону Байдену. Как заявлял лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, документ отправят на стол президента сразу после голосования.

В то же время, в Белом доме уже пообещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен немедленно сразу же после окончательного одобрения законопроекта. По данным американского Politico, Украина может получить артиллерию и системы ПВО, но окончательный размер пакета помощи еще неизвестен.