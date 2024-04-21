Пентагон назвал сроки отправки оружия Украине по новому плану помощи 21.04.2024, 8:07

Американские военные готовы.

Пентагону потребуется меньше недели, чтобы доставить первую часть военной помощи от Соединенных Штатов украинским бойцам. Теперь ждут только голосования в Сенате, которое на следующей неделе должно одобрить решение Палаты представителей.

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на представителей Министерства обороны и Госдепа США.

Хотя впереди еще голосование в Сенате, неожиданностей чиновники не ожидают, они уверены, что соответствующие законопроекты будут приняты.

По словам представителей Пентагона, по крайней мере часть военной помощи для Украины уже готова для отправки.

Хотя спикер Минобороны генерал-майор Патрик Райдер отказался от каких-либо комментариев, издание предполагает, что в первую очередь в Украину будут отправлены системы и боеприпасы противовоздушной обороны, потому что именно о необходимости ПВО в последнее время говорил президент Украины.

Также уже готовы к отправке в Украину боеприпасы для артиллерии, «включая 155-мм снаряды, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности».

Напомним, Палата представителей Конгресса США 20 апреля провела голосование по дальнейшему оказанию помощи Украине и поддержала соответствующий законопроект.

Документ предусматривает финансирование в размере 60,8 миллиардов долларов на помощь Украине.

После голосования в Палате представителей законопроекту еще предстоит пройти Сенат (два голосования, они назначены на 23 апреля). После этого его пришлют на подпись президенту США Джо Байдену.