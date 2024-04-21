Медведев и Захарова нервно отреагировали на принятие США решения о помощи Украине 18 21.04.2024, 8:36

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Мария Захарова

Наиболее остро высказался зампред Совбеза РФ.

Москва нервно отреагировала на принятие в Конгрессе США решения о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Соответствующие комментарии сделали спикер российского диктатора Дмитрий Песков, спикер МИД РФ Мария Захарова и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Захарова была удивительно «сдержана». Она заявила, что одобренная Палатой представителей США помощь Украине, Израилю и Тайваню только «усилит мировые кризисные явления».

Поддержку Украины Захарова назвала «прямым спонсированием террористической деятельности». Помощь Тайваню – «вмешательством во внутренние дела Китая». А помощь Израилю, по ее определению, это «прямой путь к эскалации беспрецедентного обострения» на Ближнем Востоке.

Спикер Кремля Песков заявил, что одобренная Палатой представителей помощь США Украине «сделает больше погибших украинцев». Он также пригрозил, что США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ.

«Решение о предоставлении помощи Украине ожидаемо и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», – сказал он.

Но наиболее нервно отреагировал зампред Совбеза РФ Медведев. Он также «не сомневался в том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов».

«Это было голосование радостных штатовских у..ков за продолжение гражданской войны разделенного народа нашего ранее единого государства; и за максимальное увеличение количества жертв этой войны. Мы, конечно, победим, потому что сила и правда за нами» – отметил бывший президент РФ.

Также Медведев по поводу «русофобского решения США» пожелал Америке «устремиться в новую гражданскую войну, которая приведет наконец к распаду мерзкой империи зла ХХІ века».