Поворотный момент в российско-украинской войне 2 21.04.2024, 9:09

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Аналитики ISW оценили возобновление помощи от США.

Восстановление финансовой и военной помощи Украине от США станет критическим и поворотным моментом в российско-украинской войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 апреля 2024 года.

«Вероятное восстановление безопасности помощи Украине со стороны США является критическим поворотным моментом в войне в Украине, но Кремль, Запад и Украина все еще должны принять дополнительные решения, которые будут определять характер и результат боевых действий», — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Кремль все еще сохраняет возможность дальнейшей мобилизации экономики и населения для уничтожения украинской государственности и идентичности. Россия может прибегнуть к непопулярным внутри страны решениям, если посчитает их необходимыми.

Украина вместо этого сталкивается с постоянными проблемами, связанными с формированием и поддержкой вооруженных сил и оборонной промышленностью.

«Соединенные Штаты и их западные союзники должны предоставлять Украине регулярную и последовательную помощь, а также своевременно и эффективно поставлять новые критические системы для украинских вооруженных сил, чтобы западная помощь по безопасности имела оперативно значимый эффект», — отметили в ISW.

В последние месяцы из-за неопределенности относительно возобновления американской помощи Украине ISW рассматривал очень широкий диапазон прогнозов — от наиболее благоприятных до наиболее опасных возможных последствий.

«ISW, вероятно, будет сужать этот диапазон в ближайшие месяцы, поскольку последствия западной помощи Украине в сфере безопасности станут более понятными, а Кремль будет решать, как на них реагировать», — говорится в отчете.