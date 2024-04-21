Белорусская молодежь рассказала о самом опасном районе Минска 6 21.04.2024, 12:34

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Тема вызвала оживленную дискуссию в TikTok.

Вопрос актуальный для всех, кто живет в Минске или ненадолго приехал в город. Какой из районов столицы самый безопасный и, наоборот, где лучше поздно не ходить. Видео с мнением молодежи опубликовал автор аккаунта fotogarantavto в TikTok. Комментаторы тоже высказались на этот счет.

В ролике свое мнение высказали более десяти парней и девушек. В топе самых спокойных районов часть из них называла Центральный.

— Он в центре [города], там больше милиции, и в целом район лучше всех остальных, — аргументировал свою точку зрения один из опрошенных.

Также в топе оказались Ленинский, Московский и Заводской. При этом, описывая самый небезопасный район значительная часть молодых людей отвечала: «Шабаны». Это, напомним, микрорайон в составе Заводского района.

Нескольких респондентов вопрос про самый неспокойный район поставил в тупик.

— Плохих не знаю, не могу назвать, — ответила одна их девушек.

— Везде, где гуляю в Минске даже ночью, чувствую себя безопасно, — отметила вторая.

Еще один из участников опроса выделил промежуточную категорию безопасности — «нормальный». К таким он отнес Ленинской район, где он родился.

— Знаю, тут были проблемы, потому что район старый. Застройка 1970-х, насколько помню. Сейчас все нормально, — поделился наблюдениями молодой человек. — Конечно, есть небольшие проблемы с алкоголем. Много полупьяных ребят, но в принципе никто не пристает. А самый безопасный? Я очень люблю «Новую Боровую» (она расположена в Минском районе. — Прим. ред.).

Комментаторов вопрос о самом безопасном районе Минска тоже не оставил равнодушными. Под роликом написали более полутысячи сообщений. Многие удивились, что Шабаны попали в анти-топ.

«Шабаны? — переспросил один из комментаторов. — Наверное, там никто не был. Фрунзенский самый опасный сейчас. Заводской почти в топе».

«Как бы «не гнали» на Заводской и Ленинский (те же Шабаны и Серебрянка), по факту, сейчас эти районы до безумия спокойные», — не сдержала эмоций пользовательница.

«Шабаны были опасны в 2000-х. А Курасовщина (микрорайон в Октябрьском районе. — Прим. ред.) с 1990-х и по сей день», — заметила вторая пользовательница.

«Рио-де-Шабанейро рулит», — пошутил третий комментатор.

«Самый ужасный Фрунзенский, я там живу, — поделился мнением еще один пользователь. — Центральный реально хороший».

Некоторые писали, что «самый спокойный Первомайский район», другие называли в числе таких Партизанский.